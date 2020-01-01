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Эпиляторы
Эпилятор Panasonic ES-ED23-V520

Эпилятор Panasonic ES-ED23-V520

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Эпилятор Panasonic ES-ED23-V520
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Код товара: 69044
Производитель: Panasonic
-26%
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5 590₽
7 590₽
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О товаре
эпилятор, 2  скорости работы, влажное бритье, подсветка, питание: от аккумулятора
Характеристики
Тип
эпилятор
Область применения
подмышечные впадины, тело, зона бикини
Число скоростей
2
Количество пинцетов
48
Материал пинцетов
металл
Насадки
насадка для деликатных зон
Дополнительные функции
придание формы бровям, подсветка, плавающая головка, использование с применением пены
Особенности
двойная эпиляционная головка, возможность промывки головки
Минимальная длина волос для эпиляции, мм
0.5
Цвет
белый, фиолетовый
Питание
от аккумулятора
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В сравнение
В избранное
-26%
мало
мало
5 590₽
7 590₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа