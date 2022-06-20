Эпилятор Braun 3-321 Silk-epil 3
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 69040
Производитель: Braun
-41%
31 декабря
31 декабря
3 490₽
5 890₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
эпилятор, 2 скорости работы, массажер, подсветка, питание: от сети
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- эпилятор
- Область применения
- тело, зона бикини
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 20
- Материал пинцетов
- металл
- Дополнительные функции
- подсветка, массажер
- Цвет
- серый, белый, розовый
- Питание
- от сети
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 25
20 июня 2022
Действует ли гарантия на данный товар ?
2
0 0
0
05.ru
21.06.2022 17:33:50
Добрый день, гарантия 24 месяца
Ответить
0 0
Г
Гость 69
27.10.2022 10:42:24
Гость 25, Добрый день! На данную. модель гарантия 1 год
0 0
Г
Гость 25
20 июня 2022
Действует ли гарантия на данный товар ?
2
0
0