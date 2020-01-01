Эпилятор Braun SE7 901
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Код товара: 278
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
3 500₽
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Характеристики
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- Тип
- очиститель для кожи
- Область применения
- лицо, тело
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 0
- Насадки
- для пилинга
- Дополнительные функции
- массажер
- Цвет
- белый
- Питание
- от аккумулятора
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