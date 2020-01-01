Эпилятор Braun 3270 Silk-epil 3
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Код товара: 19134
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
3 950₽
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О товаре
эпилятор, бритье, от сети, подсветка
Характеристики
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- Тип
- эпилятор
- Область применения
- подмышечные впадины, тело, зона бикини
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 20
- Материал пинцетов
- металл
- Насадки
- насадка-триммер, для бритья
- Дополнительные функции
- подсветка, массажер
- Цвет
- белый, розовый
- Питание
- от сети
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