Эпилятор Philips BRE 700/00
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7 290₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- эпилятор
- Область применения
- лицо, подмышечные впадины, тело
- Цвет
- белый
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 32
- Материал пинцетов
- керамика
- Дополнительные функции
- подсветка
Отзывы 1
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З
З
Зиярат
26 июля 2024
З
Зиярат
26 июля 2024
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