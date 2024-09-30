Эпилятор Philips BRE 710/00

О товаре

Эпилятор Philips BRE710/00 позволит максимально эффективно удалять волосы на любом участке тела путем выщипывания или сбривания. Он оснащен керамическими дисками (32 пинцета), работающими очень бережно и аккуратно.

В комплекте есть насадка для деликатных зон, ограничивающая площадь воздействия, что ведет к снижению болевых ощущений. Насадка для разглаживания кожи подойдет для лица и других участков с непростым рельефом. Бритвенная головка оснащена также триммером, который позволит выравнивать зону бикини.

Эпилятор можно использовать не только всухую, но и под водой, делая эпиляцию прямо во время приема душа. Допускается промывание головки. Удобная эргономичная ручка обеспечивает удобный и надежный хват, не позволяя прибору выскользнуть даже когда его держат влажными руками.