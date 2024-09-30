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Эпилятор Philips BRE 710/00

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Эпилятор Philips BRE 710/00
Эпилятор Philips BRE 710/00
Эпилятор Philips BRE 710/00
Эпилятор Philips BRE 710/00
Эпилятор Philips BRE 710/00
Эпилятор Philips BRE 710/00
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 117357
Производитель: Philips
нет отзывов
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ДО 30.09.24

8 150₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Эпилятор Braun Silk-epil 5 SE 5-505 Power
Эпилятор Braun Silk-epil 5 SE 5-505 Power
7 990₽
О товаре

Эпилятор Philips BRE710/00 позволит максимально эффективно удалять волосы на любом участке тела путем выщипывания или сбривания. Он оснащен керамическими дисками (32 пинцета), работающими очень бережно и аккуратно.

В комплекте есть насадка для деликатных зон, ограничивающая площадь воздействия, что ведет к снижению болевых ощущений. Насадка для разглаживания кожи подойдет для лица и других участков с непростым рельефом. Бритвенная головка оснащена также триммером, который позволит выравнивать зону бикини.

Эпилятор можно использовать не только всухую, но и под водой, делая эпиляцию прямо во время приема душа. Допускается промывание головки. Удобная эргономичная ручка обеспечивает удобный и надежный хват, не позволяя прибору выскользнуть даже когда его держат влажными руками.

Характеристики
Тип
эпилятор
Область применения
зона бикини, лицо, подмышечные впадины, тело
Цвет
белый
Число скоростей
2
Количество пинцетов
32
Материал пинцетов
керамика
Насадки
для бритья, для точечного удаления волос, насадка для деликатных зон
Дополнительные функции
подсветка
Особенности
возможность промывки головки
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В избранное
8 150₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа