Эпилятор Philips BRE 710/00
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Эпилятор Philips BRE710/00 позволит максимально эффективно удалять волосы на любом участке тела путем выщипывания или сбривания. Он оснащен керамическими дисками (32 пинцета), работающими очень бережно и аккуратно.
В комплекте есть насадка для деликатных зон, ограничивающая площадь воздействия, что ведет к снижению болевых ощущений. Насадка для разглаживания кожи подойдет для лица и других участков с непростым рельефом. Бритвенная головка оснащена также триммером, который позволит выравнивать зону бикини.
Эпилятор можно использовать не только всухую, но и под водой, делая эпиляцию прямо во время приема душа. Допускается промывание головки. Удобная эргономичная ручка обеспечивает удобный и надежный хват, не позволяя прибору выскользнуть даже когда его держат влажными руками.
- Тип
- эпилятор
- Область применения
- зона бикини, лицо, подмышечные впадины, тело
- Цвет
- белый
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 32
- Материал пинцетов
- керамика
- Насадки
- для бритья, для точечного удаления волос, насадка для деликатных зон
- Дополнительные функции
- подсветка
- Особенности
- возможность промывки головки
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