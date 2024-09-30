Эпилятор Philips BRE285 Satinelle Essential
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Код товара: 113930
Производитель: Philips
5 790₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Эпилятор Philips BRE285/00 предназначен для эффективного удаления нежелательных волос на ногах, руках, в зоне подмышек и бикини в домашних условиях.
- Модель оснащена специальной подсветкой, которая позволяет увидеть обрабатываемый участок.
- Для уменьшения болезненных ощущений предусмотрена особая массажная насадка, расслабляющая кожу.
- Головка эпилятора имеет пять пинцетов, точно захватывающих даже короткие волоски (от 0,5 мм), обеспечивая гладкость на протяжении длительного времени.
- Для максимальной гигиеничности она может очищаться специальной кисточкой или промываться под струей воды.
- Компактное устройство имеет эргономичную ручку, обеспечивающую комфортную эксплуатацию.
- Управление эпилятором и выбор одной из двух скоростей осуществляется с помощью переключателя, расположенного на корпусе.
- Для моделирования и подравнивания зоны бикини предусмотрена насадка-триммер и гребень, а отшелушивающая перчатка предотвращает появление вросших волос.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- эпилятор
- Область применения
- зона бикини, тело
- Цвет
- розовый
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 5
- Материал пинцетов
- металл
- Дополнительные функции
- массажер, подсветка, стайлинг в области бикини
- Минимальная длина волос для эпиляции, мм
- 0.5
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