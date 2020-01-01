Эпилятор Braun Silk-epil 5 Beauty Set SES 5-895
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Код товара: 109792
Производитель: Braun
-31%
мало
мало
8 990₽
12 990₽
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Характеристики
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- Тип
- эпилятор
- Область применения
- подмышечные впадины, лицо, тело, зона бикини
- Число скоростей
- 2
- Цвет
- белый
- Количество пинцетов
- 28
- Материал пинцетов
- металл
- Насадки
- насадка-триммер, для пилинга, для бритья
- Дополнительные функции
- использование с применением пены
- Особенности
- возможность промывки головки
- Минимальная длина волос для эпиляции, мм
- 0.5
- Питание
- от аккумулятора
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