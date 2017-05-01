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Эпилятор Braun Silk-epil 9 Beauty Set SES 9-985
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Код товара: 109787
Производитель: Braun
13 990₽
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Характеристики
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- Область применения
- подмышечные впадины, тело, зона бикини, лицо
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 40
- Материал пинцетов
- металл
- Питание
- от аккумулятора
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