Эпилятор Braun 3440 Silk-epil 3
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Код товара: 105803
Производитель: Braun
31 декабря
31 декабря
3 790₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- эпилятор
- Область применения
- тело, зона бикини
- Цвет
- розовый
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 20
- Материал пинцетов
- металл
- Насадки
- насадка-триммер, для бритья
- Дополнительные функции
- подсветка, массажер
- Питание
- от сети
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