Эпилятор Panasonic ES-ED70
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Код товара: 103182
Производитель: Panasonic
мало
мало
8 590₽
10 590₽
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Характеристики
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- Тип
- эпилятор
- Область применения
- подмышечные впадины, тело, зона бикини
- Цвет
- голубой
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 48
- Материал пинцетов
- металл
- Насадки
- насадка-ограничитель, насадка для деликатных зон, для бритья
- Дополнительные функции
- подсветка, плавающая головка, использование с применением пены
- Особенности
- двойная эпиляционная головка, возможность промывки головки
- Минимальная длина волос для эпиляции, мм
- 5
- Питание
- от аккумулятора
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