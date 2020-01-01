Пусковое устройство Xiaomi 70mai Midrive PS01
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 103072
Производитель: Xiaomi
мало
мало
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Пусковое устройство
- Напряжение АКБ
- 12 В
- Максимальный ток пуска, A
- 600
- Минимальный ток пуска, A
- 250
- Встроенная батарея
- есть
- Индикация
- светодиодная
- Дополнительные разъемы
- USB Type-C, 1xUSB
- Функции
- зарядка мобильных устройств (Powerbank), встроенный фонарь
- Емкость встроенной батареи, мА·ч
- 11000
- Вес, кг
- 0.41
- Комплектация
- внешний аккумулятор, адаптер с "крокодилами", кабель USB - USB Type C, чехол
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.