Видеорегистратор 70mai Dash Cam A400
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Код товара: 150769
Производитель: 70mai
5 990₽
6 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Видеорегистратор 70mai Dash Cam A400
6 490₽
Характеристики
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- Конструкция видеорегистратора
- с экраном
- Макс. разрешение видеозаписи
- 2560×1440
- Режим записи
- циклическая
- Функции
- датчик удара (G-сенсор)
- Звук
- встроенный динамик, встроенный микрофон
- Количество камер
- 1
- Запись видео
- 2560×1440 при 30 к/с
- Запись
- времени и даты
- Поддержка HD
- 1080p
- Подключение внешних камер
- есть
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