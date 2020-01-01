Инвертор ACV DCP-30
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Код товара: 90134
Производитель: ACV
мало
мало
1 510₽
18
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Характеристики
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- Тип
- инвертор
- Входное напряжение
- 12 В
- Функции
- защита от перегрузки
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