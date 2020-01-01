Инвертор Digma DCI-300
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Код товара: 90132
Производитель: Digma
В наличии
В наличии
1 990₽
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Характеристики
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- Тип
- инвертор
- Мощность, Вт
- 300
- Пиковая мощность, Вт
- 600
- Входное напряжение
- 12 В
- Подключение к аккумулятору
- клеммы
- Количество разъемов USB
- 1
- Функции
- защита от перегрузки, защита от неправильной полярности
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