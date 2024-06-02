Кабель прямого подключения 70mai Hardware Kit (UP02)
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Код товара: 182163
Производитель: 70mai
1 490₽
17
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Характеристики
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- Тип
- кабель питания
- Длина, м
- 3
- Цвет
- черный
- Количество в комплекте
- 1
- Вес, г
- 100
- Описание
- без камер в комплекте, без экрана, питание от бортовой сети автомобиля
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Вопросы и ответы
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А
Алирза
2 июня 2024
Здравствуйте. Он подойдет к модели 70MAI A810?
1
0 0
0
05.ru
12.08.2024 19:47:38
Добрый день! Данный кабель не подойдёт. Нужна модель up03 с type c разъемом
Ответить
0 0
А
Алирза
2 июня 2024
Здравствуйте. Он подойдет к модели 70MAI A810?
1
0
0