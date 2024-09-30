Автокресло SANDEX черный
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Код товара: 145132
Производитель: SANDEX
11 390₽
136
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Характеристики
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- Тип установки
- спиной или лицом вперед
- Группа
- 0/1/2/3 (0-36 кг)
- Возраст ребенка
- 0 месяцев - 12 лет
- Крепление
- автомобильные ремни
- Опции
- защита от боковых ударов
- Тип внутренних ремней
- пятиточечные
- Особенности установки
- автоматическое натяжение ремня
- Цвет основной
- черный
- Комплектация
- анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни, съемный чехол
- Внутренние ремни
- пятиточечные
- Регулировка
- внутренние ремни, высота подголовника, наклон спинки
- Состав
- полиэстер, хлопок
- В комплекте
- анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни
- Стандарт безопасности
- ECE R44/04
- Ширина посадочного места с вкладкой/без вкладки
- 20/30 см
- Глубина посадочного места с вкладкой/без вкладки
- 21/30 см
- Число положений высоты подголовника
- 13
- Число положений наклона спинки
- 4 (назад 110°, 115°, 120°, вперед 145°)
- Особенности
- фиксатор натяжения штатного ремня , защита от боковых ударов, съемный чехол
- Ширина, см
- 45
- Высота, см
- 52
- Глубина, см
- 50
- Ширина упаковки, см
- 50
- Высота упаковки, см
- 45
- Глубина упаковки, см
- 52
- Вес, кг
- 6
- Вес в упаковке, см
- 6.5
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