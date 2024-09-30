Саундбар Sony HT-ZF9
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47 950₽
575
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Характеристики
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- Стандарт звука
- 3.1
- Тип акустической системы
- звуковая панель, активная
- Суммарная мощность, Вт
- 400
- Цвет
- черный
- Материал корпуса колонок
- пластик
- Материал корпуса сабвуфера
- пластик, MDF
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