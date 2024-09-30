Саундбар LG SJ3
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20 890₽
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О товаре
активная, звуковая панель, стандарт 2.1, сабвуфер 200 Вт, суммарная мощность 300 Вт, Dolby Digital, DTS
Характеристики
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- Стандарт звука
- 2.1
- Тип акустической системы
- звуковая панель, активная
- Суммарная мощность, Вт
- 300
- Цвет
- черный
- Материал корпуса колонок
- пластик
- Материал корпуса сабвуфера
- MDF
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