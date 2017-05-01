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Саундбар Sony HT-G700
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Код товара: 123741
Производитель: Sony
Гарантия: 12 мес.
42 990₽
515
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Характеристики
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- Стандарт звука
- 3.1
- Общая выходная мощность, Вт
- 400
- Сабвуфер
- 1
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