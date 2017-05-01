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Саундбар Sony HT-G700

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Саундбар Sony HT-G700
Саундбар Sony HT-G700
Саундбар Sony HT-G700
Саундбар Sony HT-G700
Саундбар Sony HT-G700
Саундбар Sony HT-G700
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 123741
Производитель: Sony
Гарантия: 12 мес.
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42 990₽
515
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Саундбар Samsung HW-Q700D/RU
Саундбар Samsung HW-Q700D/RU
42 990₽
46 950₽
Характеристики
Стандарт звука
3.1
Общая выходная мощность, Вт
400
Сабвуфер
1
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42 990₽
515
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Рассрочка

В рассрочку за 12 900 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?