Саундбар JBL BAR 2.1 Deep Bass
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Код товара: 101004
Производитель: JBL
Гарантия: 12 мес.
33 990₽
35 950₽
366
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В магазинах:
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Характеристики
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- Стандарт звука
- 2.1
- Тип акустической системы
- звуковая панель, активная
- Суммарная мощность, Вт
- 300
- Цвет
- черный
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