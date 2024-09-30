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Саундбар JBL BAR 2.1 Deep Bass

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Саундбар JBL BAR 2.1 Deep Bass
Саундбар JBL BAR 2.1 Deep Bass
Саундбар JBL BAR 2.1 Deep Bass
Саундбар JBL BAR 2.1 Deep Bass
Саундбар JBL BAR 2.1 Deep Bass
Саундбар JBL BAR 2.1 Deep Bass
Саундбар JBL BAR 2.1 Deep Bass
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 101004
Производитель: JBL
Гарантия: 12 мес.
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без переплат Рассрочка без переплат

ДО 30.09.24

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33 990₽
35 950₽
366
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Саундбар Samsung MX-T40
Саундбар Samsung MX-T40
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Саундбар Samsung MX-ST50B
Саундбар Samsung MX-ST50B
34 990₽
37 450₽
Характеристики
Стандарт звука
2.1
Тип акустической системы
звуковая панель, активная
Суммарная мощность, Вт
300
Цвет
черный
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В сравнение
В избранное
33 990₽
35 950₽
366
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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