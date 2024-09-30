Минисистема LG CJ44
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17 990₽
20 450₽
215
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О товаре
минисистема, акустика 2.0, воспроизведение CD, радио: FM, MP3, USB, караоке, мощность фронтальных колонок - 2x240 Вт
Характеристики
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- Тип
- Минисистема
- Оптический привод
- CD
- Цвет акустических систем
- черный
- Основной блок
- одноблочная система
- Цвет основного блока
- черный
- Полная выходная мощность (RMS), Вт
- 480
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Вопросы и ответы
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А
Абдула
1 января 2024
Салам алейкум. К компьютеру можно её пристроить? Надеюсь это предусмотрено.
1
0 0
0
05.ru
05.01.2024 19:31:38
Здравствуйте! Можно
Ответить
0 0
А
Абдула
1 января 2024
Салам алейкум. К компьютеру можно её пристроить? Надеюсь это предусмотрено.
1
0
0