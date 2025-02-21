Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами черный

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Акустическая система Yandex Яндекс.Станция Мини - обновленная версия умной колонки с голосовым ассистентом Алиса. Данная модель получила более громкий звук мощностью 10 Вт. Колонка управляется не только голосом, но и с помощью сенсорных кнопок, расположенных сверху. Алиса по-прежнему умеет управлять "Умным домом", подбирать музыку, знает много детских сказок, разбудит вовремя, расскажет новости или напомнит о важных делах. Станции Мини впишется в большинство интерьеров благодаря лаконичному дизайну и различным цветам. Подключается колонка к интернету по Wi-Fi, а Bluetooth 5.0 позволит подключать такие устройства, как умную лампу, пылесос и сотни других устройств. На одной волне с детьми Алиса знает много сказок и игр, поможет учить уроки, узнавать новое и даже научит лучше выговаривать буквы. Музыка под настроение Для романтического вечера, тренировки или просто так. Алиса включит подходящий плейлист или подберёт музыку лично для вас. 4 микрофона Чувствительная матрица услышит команду даже из соседней комнаты Управляйте телевизором с помощью голоса Создайте тандем из Станции Мини и Модуля с Яндекс.ТВ, и сможете ещё больше. Включать телевизор, искать и запускать кино, управлять плеером — и всё это через колонку. Светодиодный дисплей Версия с часами показывает время, таймер и погоду