Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами черный

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами черный

Наведите на фотографию для увеличения
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами черный
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами черный
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами черный
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами черный
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
6 отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 176766
Производитель: Яндекс
Гарантия: 12 мес.
5
6 отзывов
спросить
7 190₽
86
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 2 160 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 10 магазинах

бесплатно,

в 10 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
86
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами серый
7 190₽
86
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 160₽

в рассрочку

Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
86
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами синий
7 190₽
86
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 160₽

в рассрочку

Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 фиолетовый
8 190₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 460₽

в рассрочку

Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 фиолетовый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 черный
8 190₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 460₽

в рассрочку

Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
61
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 серый
8 190₽
61
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
2 460₽

в рассрочку

Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 серый
86
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами серый
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами серый
7 190₽
86
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами синий
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами синий
7 190₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 фиолетовый
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 фиолетовый
8 190₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 черный
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 черный
8 190₽
61
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 серый
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 серый
8 190₽
О товаре

Акустическая система Yandex

Яндекс.Станция Мини - обновленная версия умной колонки с голосовым ассистентом Алиса. Данная модель получила более громкий звук мощностью 10 Вт. Колонка управляется не только голосом, но и с помощью сенсорных кнопок, расположенных сверху. Алиса по-прежнему умеет управлять "Умным домом", подбирать музыку, знает много детских сказок, разбудит вовремя, расскажет новости или напомнит о важных делах. Станции Мини впишется в большинство интерьеров благодаря лаконичному дизайну и различным цветам. Подключается колонка к интернету по Wi-Fi, а Bluetooth 5.0 позволит подключать такие устройства, как умную лампу, пылесос и сотни других устройств.
  • На одной волне с детьми
    • Алиса знает много сказок и игр, поможет учить уроки, узнавать новое и даже научит лучше выговаривать буквы.
  • Музыка под настроение
    • Для романтического вечера, тренировки или просто так. Алиса включит подходящий плейлист или подберёт музыку лично для вас.
  • 4 микрофона
    • Чувствительная матрица услышит команду даже из соседней комнаты
  • Управляйте телевизором с помощью голоса
    • Создайте тандем из Станции Мини и Модуля с Яндекс.ТВ, и сможете ещё больше. Включать телевизор, искать и запускать кино, управлять плеером — и всё это через колонку.
  • Светодиодный дисплей
    • Версия с часами показывает время, таймер и погоду
    Характеристики
    Диапазон воспроизводимых частот
    20 Гц — 20 кГц
    Суммарная мощность, Вт
    10
    Встроенный голосовой помощник
    Яндекс Алиса
    Экосистема
    Умный дом Яндекса
    Беспроводные подключения
    Wi-Fi, Bluetooth
    Тип питания
    от сети
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 6
    5
    6 отзывов
    Общий рейтинг
    6 отзывов
    5
    5 звезд
    6
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
    Оставьте отзыв о товаре

    Поделитесь своими впечатлениями о товаре

    А
    А
    Андрей
    21 февраля 2025
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Быстро реагирует, очень шустрая
    Недостатки
    Не выявил
    Комментарии
    Хорошая колонка, советую.
    Ответить
    0 0
    З
    З
    Заурбек
    7 декабря 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    А
    Андрей
    21 февраля 2025
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Быстро реагирует, очень шустрая
    Недостатки
    Не выявил
    Комментарии
    Хорошая колонка, советую.
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы

    Есть вопросы о товаре?

    Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

    В сравнение
    В избранное
    7 190₽
    86
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    Рассрочка

    В рассрочку за 2 160 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 10 магазинах

    бесплатно,

    в 10 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    сегодня

    Нашли дешевле?