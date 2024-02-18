Умная колонка Яндекс Станция Мини Плюс без часов красный
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Код товара: 168599
Производитель: Яндекс
Гарантия: 12 мес.
6 590₽
6 790₽
79
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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1 980 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами красный
7 590₽
О товаре
Акустическая система YandexЯндекс.Станция Мини - обновленная версия умной колонки с голосовым ассистентом Алиса. Данная модель получила более громкий звук мощностью 10 Вт. Колонка управляется не только голосом, но и с помощью сенсорных кнопок, расположенных сверху. Алиса по-прежнему умеет управлять "Умным домом", подбирать музыку, знает много детских сказок, разбудит вовремя, расскажет новости или напомнит о важных делах. Станции Мини впишется в большинство интерьеров благодаря лаконичному дизайну и различным цветам. Подключается колонка к интернету по Wi-Fi, а Bluetooth 5.0 позволит подключать такие устройства, как умную лампу, пылесос и сотни других устройств.
Характеристики
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- Диапазон воспроизводимых частот
- 20 Гц — 20 кГц
- Суммарная мощность, Вт
- 10
- ВЧ-динамики
- 1 шт., 44 мм
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 95
Отзывы 2
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Кот
18 февраля 2024
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К
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