Умная колонка VK MRC02BK серый
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Код товара: 167626
Производитель: VK
5 890₽
70
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Диапазон воспроизводимых частот
- 50 Гц — 20 кГц
- Суммарная мощность, Вт
- 5
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