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Умная колонка Яндекс Станция Мини Плюс без часов синий

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Умная колонка Яндекс Станция Мини Плюс без часов синий
Умная колонка Яндекс Станция Мини Плюс без часов синий
Фото товара
Фото товара
5
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Код товара: 165399
Производитель: Яндекс
Гарантия: 12 мес.
5
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Умная колонка Яндекс Станция Мини Плюс без часов серый
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Умная колонка Яндекс Станция Мини Плюс без часов серый
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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 YNDX-00026 розовый
5 490₽
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Умная колонка Яндекс Станция Мини Плюс без часов красный
Умная колонка Яндекс Станция Мини Плюс без часов красный
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11%
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами черный
Умная колонка Яндекс Станция Мини с часами черный
7 590₽
8 490₽
О товаре

Акустическая система Yandex

Яндекс.Станция Мини - обновленная версия умной колонки с голосовым ассистентом Алиса. Данная модель получила более громкий звук мощностью 10 Вт. Колонка управляется не только голосом, но и с помощью сенсорных кнопок, расположенных сверху. Алиса по-прежнему умеет управлять "Умным домом", подбирать музыку, знает много детских сказок, разбудит вовремя, расскажет новости или напомнит о важных делах. Станции Мини впишется в большинство интерьеров благодаря лаконичному дизайну и различным цветам. Подключается колонка к интернету по Wi-Fi, а Bluetooth 5.0 позволит подключать такие устройства, как умную лампу, пылесос и сотни других устройств.
  • На одной волне с детьми
    • Алиса знает много сказок и игр, поможет учить уроки, узнавать новое и даже научит лучше выговаривать буквы.
  • Музыка под настроение
    • Для романтического вечера, тренировки или просто так. Алиса включит подходящий плейлист или подберёт музыку лично для вас.
  • 4 микрофона
    • Чувствительная матрица услышит команду даже из соседней комнаты
  • Управляйте телевизором с помощью голоса
    • Создайте тандем из Станции Мини и Модуля с Яндекс.ТВ, и сможете ещё больше. Включать телевизор, искать и запускать кино, управлять плеером — и всё это через колонку.
    Характеристики
    Диапазон воспроизводимых частот
    20 Гц — 20 кГц
    Суммарная мощность, Вт
    10
    ВЧ-динамики
    1 шт., 44 мм
    Отношение сигнал/шум, дБ
    95
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    18 февраля 2024
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    К
    Кот
    18 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
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    6 790₽
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