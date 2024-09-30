Умная колонка Яндекс Станция Лайт розовый

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Акустическая система Yandex Яндекс.Станция Лайт — это яркая и компактная умная колонка, которая управляется голосом и сенсорными кнопками. Она здорово украсит интерьер и сможет развлечь ребенка: матовый корпус приятно держать в руках, а расцветка порадует глаз. У Алисы в Станции Лайт свой характер — он зависит от цвета устройства. Чтобы пользоваться Станцией Лайт, нужны подключение к интернету по Wi-Fi и аккаунт на Яндексе. Яндекс.Станция Лайт оборудована динамиком мощностью 5 Вт. При желании вы сможете усилить его, синхронизировав колонку с другими устройствами с помощью Bluetooth 5.0. Благодаря 4 встроенным микрофонам она услышит и распознает голос владельца даже в шумном помещении. Умная колонка понравится даже детям: она расскажет сказку, устроит квест и даже поможет с уроками. Новоиспеченным родителям колонка понравится функцией радионяни. Разместите ее в детской, и устройство передаст малейший шорох и плач ребенка. Подключайте широкий ассортимент совместимых умных устройства в Умный дом с Алисой и управляйте ими голосом с помощью Станции Лайт. Услышит любую команду Умная колонка «Яндекс.Станция Лайт» имеет четыре микрофона, поэтому колонка отреагирует на команду вне зависимости от расположения в комнате. При необходимости микрофоны можно отключить. Сенсорные кнопки Для управления колонкой используются кнопки, выделенные на корпусе соответствующими рельефными значениями. Кнопки сенсорные, поэтому достаточно одного легкого движения, чтобы ввести нужную команду. Надежное соединение При разработке были учтены современные требования к протоколам беспроводного соединения, что сказалось на выборе модулей связи. Колонка поддерживает работу с Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.