Портативная колонка Defender Enjoy S1000 черный
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Код товара: 99837
Производитель: Defender
2 190₽
26
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Портативная колонка
- Суммарная мощность, Вт
- 20
- Цвет
- черный
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