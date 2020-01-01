Портативная колонка JBL Flip 6 синий
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Код товара: 168596
Производитель: JBL
9 990₽
119
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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3 000 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- Портативная колонка
- Суммарная мощность, Вт
- 30
- Цвет
- синий
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