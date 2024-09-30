Портативная колонка Marshall Stanmore II черный
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Код товара: 161191
Производитель: Marshall
28 990₽
347
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Портативная колонка
- Суммарная мощность, Вт
- 80
- Цвет
- черный
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