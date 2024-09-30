Портативная колонка JBL Charge 5 красный
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Код товара: 143889
Производитель: JBL
Гарантия: 12 мес.
12 990₽
155
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Портативная колонка
- Суммарная мощность, Вт
- 40
- Цвет
- красный
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