Портативная колонка JBL BOOMBOX 2 [JBLBOOMBOX2BLKEU] черный
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Код товара: 110419
Производитель: JBL
39 990₽
479
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Портативная колонка
- Суммарная мощность, Вт
- 60
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