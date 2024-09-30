Колонки Oklick OK-127 черный
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Код товара: 99470
Производитель: Oklick
1 490₽
17
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 30
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