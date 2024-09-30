Колонки Defender Aurora S12 черный
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1 990₽
23
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1 990₽
О товаре
стерео, 12Вт, 100-20000Гц, MDF
Характеристики
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- Цвет
- черный
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 75
- Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов
- 100-20000 Гц
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