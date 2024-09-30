Колонки Microlab M-111 (2х4.5W +Subwoofer 9W)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
4 190₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Колонки Oklick OK-164 черный
3 390₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Колонки Defender X420 черный
4 590₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Колонки Genius SW-2.1 350 коричневый
4 190₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Колонки Genius SW-2.1 350 черный
4 190₽
Колонки Redragon Andante черный
4 790₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Колонки Oklick OK-164 белый
3 990₽
О товаре
2.1, 12Вт, 55-20000Гц, пластик, ПДУ
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Материал корпуса сабвуфера
- MDF
- Цвет
- черный
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 65
- Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов
- 55-20000 Гц
- Разделение каналов, дБ
- 40
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.