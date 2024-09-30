Колонки Defender Aurora S20 черный
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2 990₽
35
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О товаре
стерео, 20Вт, 20-20000Гц, MDF
Характеристики
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- Сабвуфер
- нет
- Цвет
- черный
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 75
- Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов
- 20-20000 Гц
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