Колонки Microlab SOLO 11 черный
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Код товара: 167515
Производитель: Microlab
16 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 80
- Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов
- 20-20000 Гц
- Разделение каналов, дБ
- 45
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