Колонки CBR CMS 590 коричневый
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Код товара: 140313
Производитель: CBR
1 590₽
19
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Сабвуфер
- нет
- Цвет
- коричневый
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 60
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