Колонки Edifier S880DB белый
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Код товара: 133845
Производитель: Edifier
Цена не указана
Распродан
Распродан
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Цвет
- белый
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 85
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