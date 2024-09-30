Колонки Edifier [S351DB] черный
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Код товара: 132344
Производитель: Edifier
32 990₽
395
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В магазинах:
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Характеристики
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- Сабвуфер
- есть
- Материал корпуса сабвуфера
- MDF
- Цвет
- черный
- Отношение сигнал/шум, дБ
- 85
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