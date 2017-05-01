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Колонки Edifier R980T черный
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Код товара: 123594
Производитель: Edifier
6 990₽
83
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 24
- Количество полос фронтальных колонок
- 2
- Беспроводные подключения
- нет
- Питание
- от сети
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