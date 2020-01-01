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Цифровой TV-тюнер Lumax DV3205HD

Цифровой TV-тюнер Lumax DV3205HD

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Цифровой TV-тюнер Lumax DV3205HD
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Код товара: 82993
Производитель: Lumax
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 650₽
19
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Характеристики
Тип
Цифровой TV-тюнер
Исполнение
внешнее
FM-тюнер
нет
Видеозахват
нет
Тип подключения
автономный
Пульт ДУ
есть
Цифровые стандарты
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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