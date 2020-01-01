Ресивер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-550
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Код товара: 57498
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
1 550₽
18
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Характеристики
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- Тип
- Цифровой TV-тюнер
- Исполнение
- внешнее
- FM-тюнер
- нет
- Видеозахват
- нет
- Тип подключения
- автономный
- Пульт ДУ
- есть
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