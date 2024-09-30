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Ресивер DVB-T2 BBK SMP027HDT2

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Ресивер DVB-T2 BBK SMP027HDT2
5
1 отзыв
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Код товара: 118183
Производитель: BBK
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 650₽
19
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Тип
Ресивер DVB-T2
Исполнение
внешнее
Тип подключения
автономный
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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С
С
Саид
17 февраля 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
С
Саид
17 февраля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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В сравнение
В избранное
1 650₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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