Ресивер DVB-T2 BBK SMP027HDT2
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1 650₽
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Ресивер DVB-T2
- Исполнение
- внешнее
- Тип подключения
- автономный
Отзывы 1
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С
С
Саид
17 февраля 2024
С
Саид
17 февраля 2024
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