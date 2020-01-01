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Антенны
Антенна телевизионная Hama 00121702

Антенна телевизионная Hama 00121702

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Антенна телевизионная Hama 00121702
Антенна телевизионная Hama 00121702
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Код товара: 94337
Производитель: Hama
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
1 000₽
12
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Характеристики
Тип
активная
Размещение
комнатная
Тип антенны
с усилителем
Тип сигнала
цифровой
Рабочий диапазон
VHF / UHF
Прием DVB-T/DVB-T2
есть
Коэффицент усиления VHF, дБ
16
Коэффицент усиления UHF, дБ
17
Питание
USB
Длина кабеля, м
1.9
Диапазон частот VHF
174-230 МГц
Диапазон частот UHF
470-790 МГц
Дополнительно
Прием сигнала DAB
Вес, кг
0.5
Ширина упаковки, см
6
Длина упаковки, см
17
Высота упаковки, см
25
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа