Антенна телевизионная Hama 00121702
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Код товара: 94337
Производитель: Hama
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
1 000₽
12
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Характеристики
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- Тип
- активная
- Размещение
- комнатная
- Тип антенны
- с усилителем
- Тип сигнала
- цифровой
- Рабочий диапазон
- VHF / UHF
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Коэффицент усиления VHF, дБ
- 16
- Коэффицент усиления UHF, дБ
- 17
- Питание
- USB
- Длина кабеля, м
- 1.9
- Диапазон частот VHF
- 174-230 МГц
- Диапазон частот UHF
- 470-790 МГц
- Дополнительно
- Прием сигнала DAB
- Вес, кг
- 0.5
- Ширина упаковки, см
- 6
- Длина упаковки, см
- 17
- Высота упаковки, см
- 25
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