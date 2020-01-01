Антенна телевизионная BBK DA23C
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 93638
Производитель: BBK
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
1 690₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- антенна
- Размещение
- комнатная
- Тип антенны
- активная
- Тип сигнала
- цифровой
- Рабочий диапазон
- DVB-T/DVB-T2
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Коэффицент усиления VHF, дБ
- 30
- Коэффицент усиления UHF, дБ
- 30
- Импеданс, Ом
- 75
- Диапазон частот VHF
- 88 – 230 МГц
- Диапазон частот UHF
- 470 – 862 МГц
- Дополнительно
- прием сигнала ISDB-T, прием сигнала DMB-T / H, прием сигнала DAB, прием сигнала ATSC, выходное сопротивление 75 Ом, встроенный малошумящий усилитель сигнала с высоким коэффициентом усиления, защитный экран для уменьшения помех
- Ширина, см
- 30
- Высота, см
- 9
- Вес, кг
- 0.3
- Ширина упаковки, см
- 17.5
- Длина упаковки, см
- 26.07
- Высота упаковки, см
- 5.1
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.