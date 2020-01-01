Антенна телевизионная Lumax DA2215A
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Код товара: 93606
Производитель: Lumax
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
850₽
10
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Характеристики
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- Тип
- антенна
- Размещение
- наружная
- Тип антенны
- с усилителем
- Тип сигнала
- аналоговый/цифровой
- Рабочий диапазон
- UHF
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Дальность приёма, км
- 30
- Коэффицент усиления UHF, дБ
- 26
- Питание
- сеть 220 В
- Импеданс, Ом
- 75
- Диапазон частот UHF
- 470 – 862 МГц
- Дополнительно
- напряжение питания 5 В, рассчитана для работы в интервале температур от -40 до +60C
- Длина, см
- 103
- Ширина, см
- 30
- Высота, см
- 6
- Вес, кг
- 0.4
- Ширина упаковки, см
- 30
- Длина упаковки, см
- 6
- Высота упаковки, см
- 103
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