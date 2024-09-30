Антенна телевизионная Hyundai H-TAE100
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690₽
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790₽
Характеристики
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- Тип
- пассивная
- Размещение
- наружная
- Тип сигнала
- аналоговый/цифровой
- Импеданс, Ом
- 75
- Диапазон частот UHF
- 470-862 МГц
- Дополнительно
- Изменяемый угол наклона
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