Антенна телевизионная Lumax DA1202A
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Код товара: 73660
Производитель: Lumax
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
650₽
7
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- активная
- Размещение
- комнатная
- Тип антенны
- с усилителем
- Тип сигнала
- аналоговый/цифровой
- Рабочий диапазон
- VHF / UHF
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Дальность приёма, км
- 15
- Коэффицент усиления VHF, дБ
- 12
- Коэффицент усиления UHF, дБ
- 12
- Импеданс, Ом
- 75
- Длина кабеля, м
- 1.5
- Диапазон частот VHF
- 47-230 МГц
- Диапазон частот UHF
- 470-862 МГц
- Дополнительно
- диапазон рабочих температур от – 40°С до + 60°С
- Длина, см
- 12
- Ширина, см
- 13
- Высота, см
- 26
- Вес, кг
- 0.4
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