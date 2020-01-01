Антенна телевизионная Hyundai H-TAE140
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Код товара: 72602
Производитель: Hyundai
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
1 250₽
15
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Характеристики
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- Тип
- антенна
- Размещение
- наружная
- Тип антенны
- без усилителя
- Тип сигнала
- аналоговый
- Рабочий диапазон
- UHF
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Коэффицент усиления UHF, дБ
- 12
- Импеданс, Ом
- 75
- Диапазон частот UHF
- 470-862 МГц
- Дополнительно
- комплектация комплект крепежных элементов, водозащитный колпак, документация
- Длина, см
- 74
- Ширина, см
- 4
- Высота, см
- 73
- Вес, кг
- 0.38
- Ширина упаковки, см
- 5
- Длина упаковки, см
- 15
- Высота упаковки, см
- 75
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